قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن «مصر ستدخل لأول مرة عالم صناعة السكك الحديد»، موضحًا أن المجر تنشئ بالشراكة مع مصر، مصنعين لإنتاج عربات السكك الحديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن شركة تالجو الإسبانية تنشئ بالتعاون مع مصر، مصنعًا آخر لإنتاج العربات.

وأوضح أن مصر ستحصل على احتياجاتها من العربات بالجنيه، وستصدر الفائض إلى الخارج والدول العربية بالدولار، قائلًا إن الأمر سيؤدي إلى تقليل واردات مصر من عربات السكك الحديد والمترو والمونوريل، ويمنع إهدار الدولار.

وأشار وزير النقل، إلى وجود مساحة كافية لإقامة المصانع في المنطقة الصناعية الكبيرة بكوم أبو راضي في بني سويف، مؤكدًا أن تلك المصانع ستؤدي للنهوض بالصناعة في مصر.