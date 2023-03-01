المغرب يرد على مزاعم إرساله دبابات حديثة لأوكرانيا في مواجهة روسيا

علق وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على مزاعم إرسال بلاده دبابات لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

وردًا على سؤال حول التقارير التي تفيد بإرسال المغرب دبابات إلى أوكرانيا، قال الوزير بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مع نائب وزير الخارجية النمساوي بيتر لونسكي، بالرباط، إن بلاده ليست طرفا في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.

وكانت وسائل إعلام قد زعمت في وقت سابق، أن المغرب أرسل في يناير الماضي حوالي 20 دبابة T-72، بعد تحديثها في جمهورية التشيك، إلى أوكرانيا، لتصبح أول دولة إفريقية تزود أوكرانيا بالسلاح.

وأضاف الوزير المغربي أن بلاده لم تساهم بأي شكل من الأشكال في هذه الأزمة.

وأوضح أن "المغرب، باعتباره عضوا في المجموعة الدولية، يتعامل مع هذه الأزمة كقضية تؤثر على السلم والأمن الدوليين ولها آثار مهمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية".

وأكد الوزير أن موقف المغرب من هذه الأزمة يقوم على مبادئ الحفاظ على سيادة الدول وعدم المس بالوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتشبث بحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم سياسة جوار بناءة، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.