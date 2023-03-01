 رئيسة اليونان تقطع زيارتها لمولدوفا وتعود للبلاد بعد حادث القطارين المميت - بوابة الشروق
الأربعاء 1 مارس 2023 5:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

رئيسة اليونان تقطع زيارتها لمولدوفا وتعود للبلاد بعد حادث القطارين المميت

كاترينا ساكيلاروبولو
كاترينا ساكيلاروبولو
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 1 مارس 2023 - 4:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مارس 2023 - 4:57 م

قطعت رئيسة اليونان، كاترينا ساكيلاروبولو، زيارتها إلى مولدوفا عائدة إلى بلادها، في أعقاب حادث اصطدام قطارين بالقرب من مدينة لاريسا بوسط اليونان.

وذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن ساكيلاروبولو وضعت إكليلا من الزهور على حطام حادث التصادم.

وأوضحت الرئيسة اليونانية، في مؤتمر صحفي عقد بمولدوفا، قائلة: "للأسف عليّ أن أقطع زيارتي لأكون قريبة من شعبي، وأساعد من يحتاجون إليّ"، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا.

وأعلنت الحكومة اليونانية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، في أعقاب الحادث الذي أسفر عن مصرع 36 شخصا على الأقل وإصابة 85 آخرين، حيث سيتم تنكيس العلم اليوناني في جميع المباني العامة، وإلغاء جميع الاحتفالات العامة خلال فترة الحداد.

وقد اصطدم قطار ركاب كان يقل مئات الأشخاص -من بينهم العديد من طلاب الجامعات العائدين من العطلة- بسرعة عالية بقطار شحن قادم من شمال اليونان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك