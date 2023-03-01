رئيسة اليونان تقطع زيارتها لمولدوفا وتعود للبلاد بعد حادث القطارين المميت

قطعت رئيسة اليونان، كاترينا ساكيلاروبولو، زيارتها إلى مولدوفا عائدة إلى بلادها، في أعقاب حادث اصطدام قطارين بالقرب من مدينة لاريسا بوسط اليونان.

وذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن ساكيلاروبولو وضعت إكليلا من الزهور على حطام حادث التصادم.

وأوضحت الرئيسة اليونانية، في مؤتمر صحفي عقد بمولدوفا، قائلة: "للأسف عليّ أن أقطع زيارتي لأكون قريبة من شعبي، وأساعد من يحتاجون إليّ"، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا.

وأعلنت الحكومة اليونانية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، في أعقاب الحادث الذي أسفر عن مصرع 36 شخصا على الأقل وإصابة 85 آخرين، حيث سيتم تنكيس العلم اليوناني في جميع المباني العامة، وإلغاء جميع الاحتفالات العامة خلال فترة الحداد.

وقد اصطدم قطار ركاب كان يقل مئات الأشخاص -من بينهم العديد من طلاب الجامعات العائدين من العطلة- بسرعة عالية بقطار شحن قادم من شمال اليونان.