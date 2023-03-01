ألمانيا: وفاة شخصين بعد إخراجهما من منزل مشتعل والقبض على رجل يحمل سكينين

أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة شتوتجارت، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على شخص مشتبه به مسلح بسكينين بالقرب من مسكن مشتعل أسفر عن وفاة شخصين.

ولا يزال من غير الواضح بعد ماذا حدث على وجه الدقة غير أن الموقف انتهى بوفاة الشخصين وهما امرأة (53 عاما) ورجل (32 عاما).

ولم تتمكن الشرطة مبدئيا من ذكر ما إذا كان المسلح هاجم هذين الشخصين بالسكينين أم أنهما لقيا حتفيهما جراء الحريق.

ورفضت متحدثة باسم الشرطة مبدئيا الحديث عن نوعية الإصابات التي وقعت للشخصين المتوفيين.

وهرعت الشرطة بقوات كبيرة إلى مكان الحادث بعد ظهر اليوم. كانت قوات الإطفاء في طريق عودتها من مهمة أخرى واكتشفت مصادفة سحبا من الدخان فوق مبنى في حي فويرباخ.

وكان يقف أمام المدخل رجل مسلح ومنع القوات من دخول المنزل المحترق وذلك حسبما روت متحدثة باسم الشرطة، واضطرت قوات الإطفاء إلى انتظار الشرطة التي تم استدعاؤها.

وحسب بيان للشرطة، تم إطلاق عيار ناري من جانب الشرطة عند القبض على الرجل (45 عاما)، دون إصابة المشتبه به. وأظهرت صور أفراد الشرطة أثناء سيطرتهم على رجل ملقى على الأرض، ولم توضح الشرطة الحالة التي كان عليها أثناء القبض عليه وما إذا كان قاوم السلطات.

ولم تتمكن قوات الإطفاء من دخول المنزل إلا بعد القبض على الرجل المسلح، وأنقذت القوات في البداية المرأة والرجل من الحريق لكن الاثنين لفظا أنفاسهما الأخيرة في وقت لاحق داخل المستشفى متأثرين بإصاباتهما؛ وقال متحدث إنهما كانا داخل المسكن المحترق. ولا تزال التحقيقات تبحث فيما إذا كانا يعرفان بعضهما البعض أو ما إذا كانت تربطهما علاقة قرابة.

وكان متحدث باسم الشرطة ذكر في وقت سابق من اليوم أن الرجل المشتبه به كان يحمل معه سكينا واحدا وأن خدمة الإنقاذ قدمت الرعاية لشخصين مصابين.