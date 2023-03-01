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رومانيا تسجل 5211 إصابة جديدة بكورونا و29 وفاة

بوخارست - د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 مارس 2023 - 9:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 مارس 2023 - 9:51 ص

سجلت رومانيا 5211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و29 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و340 ألفا و342، وترتفع الوفيات إلى 67 ألفا و542 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 16 مليونا و827 ألفا و486 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في رومانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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