رئيس لجنة التصنيع الدوائي: حقنة البرد مش موجودة في أي كتاب طبي أو مرجعية عالمية

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، إن حقن المضاد الحيوي مخصصة لمواجهة البكتيريا وليس الفيروسات، منوهًا أن 90% من عدوى البرد المنتشرة في مصر فيروسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن حقنة الكورتيزون تؤدي إلى ضعف جهاز المناعة، بينما قد تسبب حقن المسكن مشكلات في الصدر والمعدة والكبد.

ولفت إلى أن الحصول على تلك الحقن قد تسبب آثارًا جانبية للشخص السليم على المدى البعيد، محذرًا من خطورة حقنة البرد؛ خاصة مع وجود حساسية من حقنة المضاد الحيوي.

وأكد رئيس لجنة تصنيع الدواء، أن معظم الصيادلة امتنعوا عن إعطاء حقن المضاد الحيوي في الصيدليات؛ لتجنب المسؤولية الجنائية والقانونية التي قد يقعون تحت طائلتها، حال صرفها للمريض.

وتوجه برسالة للمواطنين: «حقنة البرد أو (3 في 1) مش موجودة في أي كتاب طبي أو مرجعية عالمية، في مصر الوحيدين اللي بنعملها، أحد المراكز الطبية الشهيرة ابتدعها من 23 عامًا، والأطباء أخدوها وانتقلت للصيدليات».

وحذرت وزارة الصحة والسكان، من استخدام حقنة البرد المستخدمة في علاج نزلات البرد، حيث أكدت أن أخذها قد يعرض الشخص للوفاة.

وأشارت الوزارة في منشور لها، أن حقنة البرد غير مصرح باستخدامها لعلاج البرد، ومن الخطر أخذها بأي صيدلية.