شن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني هجوماً على مباريات الكلاسيكو الخمسة التي خاضها الريال تحت البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق قبل مواجهة الميرينجي غدا – الخميس – في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال تشافي هيرنانديز في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد: "في مباريات الكلاسيكو الخمسة المتتالية 2011، نشأ توتر غير ضروري، لا يمكننا أن نكون المثال السيئ لتلك المرحلة ".

حقق تشافي هيرنانديز الفوز في مناسبات لا حصر لها في البرنابيو ، وقد فعل ذلك بالفعل كمدرب. لم يبق مع أي شخص ، على الرغم من أنه أشار بشكل خاص إلى 2-6: "معظمها لا يُنسى ، 2-6 ... كانت هناك أيضًا مواقف عدنا فيها. لكنها كانت مرة أخرى ، الأمر واضح. وقال "لدي ذكريات جيدة لكن الآن قصة أخرى".

لقد أوضح أن ما لا ينبغي تكراره هو المشاعر السيئة في عهد مورينيو وخمسة مباريات كلاسيكو لعام 2011: "هذه الحقبة لا علاقة لها بعصر الكلاسيكيات الخمسة. تم إنشاء التوتر غير الضروري. الآن هناك تنافس واحترام. لا يمكننا أن نعطي مثالا سيئا لتلك المرحلة "، قال ، على سبيل المثال لا الحصر للمدرب البرتغالي دون أن نذكره.