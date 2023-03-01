 فيديو.. كردستان العراق يعلن تفاصيل قصف جوي استهدف سيارة مدنية في سنجار - بوابة الشروق
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فيديو.. كردستان العراق يعلن تفاصيل قصف جوي استهدف سيارة مدنية في سنجار

وكالات
نشر في: الأربعاء 1 مارس 2023 - 2:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مارس 2023 - 2:48 م

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، تفاصيل القصف الجوي الذي استهدف سيارة مدنية في قضاء سنجار شمالي البلاد.

وذكر الجهاز في بيان: "في الساعة 12:00 من منتصف ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة مسؤول أمني في قوات (اليبشه) في قضاء سنجار بمحافظة نينوى".

وأضاف أن مسؤولا أمنيا في (اليبشه) قتل مع أحد حراسه بالقصف الذي استهدف سيارتهم.

يذكر أن قوات (اليبشه) هي قوة مسلحة تابعة لحزب العمال الكردستاني.

https://twitter.com/SaleemAldulimi/status/1630863747794235393?s=20


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