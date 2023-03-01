يستعد الراصدون وهواة الفلك غدا لرصد ومتابعة ظاهرة اقتران كوكب المشتري "عملاق المجموعة الشمسية" مع كوكب الزهرة "ألمع الكواكب" ويمكن مشاهدتهما من الأراضي المصرية بالعين المجردة من بعد غروب الشمس، وسيتكرر هذا الاقتران في 23 مايو 2024.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أنه رغم أن أقرب مسافة بين الكوكبين تكون عند الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة إلا أن الفرصة لمشاهدة اقترانهما تظل متاحة بعد غروب الشمس وحتى غروبهما حيث يغرب المشتري عند الساعة 8:12 مساء وتغرب الزهرة عند الساعة 8:14 مساءً في القاهرة.

وأضاف أنه عند غروب شمس القاهرة تكون المسافة الفاصلة بين الكوكبين حوالي نصف درجة، لافتا إلى أن أقرب مسافة بينهما كانت في 5 مايو عام 2000.

وأكد المعهد أن هذا الاقتران هو اقتران ظاهري للمشاهد من على الأرض، وهو لا يحدث فجأة بل تدريجياً فنظراً للسرعة الظاهرية للمشتري على صفحة السماء فإنه يقترب يوماً بعد يوم من الزهرة ليلحق به غدا ثم يبدأ بالابتعاد عنه في الأيام التالية ثم يختفي بداية من 9 مارس الحالي وحتى منتصف أبريل المقبل، فلا يمكن رؤيته من القاهرة نظرا لشروقه بعد شروق الشمس وغروبه قبل غروبها.