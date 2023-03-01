متعب: هناك حملة لتشويه تاريخي مع الأهلي وسأشكو للخطيب

كشف عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، حقيقة التصريح المنسوب إليه الذي يهاجم فيه النجم التونسي علي معلول، والمُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية.

وقال متعب في تصريحات تليفزيونية: «وظيفتي تحليل أداء اللاعبين بحكم عملي، ولكنني لا أهاجم أو أغلط في حد، وعمري ما هغلط في النادي الأهلي، ولكن يوجد شخص يحاول تشويه صورتي».

وأضاف: «طول عمري لم أخطيء في حق أي لاعب من الأهلي أو غيره، وهناك شخص يحاول تشويه صورتي وتدمير لاعبين كبار سابقين أيضًا».

وأوضح متعب: «أكثر من 20 صفحة منتمية للأهلي نشروا تصريح مفبرك لي، أهاجم فيه لاعب الفريق علي معلول والإدارة، بأمر من هذا الشخص».

وتابع: «علي معلول من أفضل اللاعبين داخل الأهلي، ولم أهاجمه أو أهاجم إدارة النادي، هذه التصريحات المنتشرة تم تحريفها بشكل يسيء لي».

وأتم: «سأعقد جلسة مع محمود الخطيب (رئيس الأهلي) خلال الفترة القادمة، من أجل الحديث عن هذا الأمر».