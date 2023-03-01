 البنتاجون يطالب أوكرانيا البدء بدفع ثمن الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة لها - بوابة الشروق
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البنتاجون يطالب أوكرانيا البدء بدفع ثمن الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة لها

رويترز
نشر في: الأربعاء 1 مارس 2023 - 5:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 مارس 2023 - 5:39 ص

أكدت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الدولية، سيليست والاندر، أنه يتوجب على أوكرانيا البدء في دفع ثمن الأسلحة الأمريكية التي يتم إرسالها إليها.

جاء ذلك ردا على تصريحات النائب الجمهوري، مايك جارسيا، أشار فيها إلى أنه في حال بدأت أوكرانيا في شراء الأسلحة بدلا من الحصول عليها مجانا فإن هذا سيحدث فرقا كبيرا لدافعي الضرائب الأمريكيين، على الرغم من أن كييف تواجه حاليا صعوبات.

ورددت والاندر بالقول إن السلطات الأوكرانية "لم تقم حتى الآن بأي عمليات شراء كبيرة من الشركات العسكرية الأمريكية".

وأضافت: "ليس لديهم هذا الحجم من القدرات في ميزانيتهم ​​في الوقت الحالي، لكن ينبغي عليهم البدء في الحصول على بعض الأموال. إنها فكرة جيدة جدا ونحن نحتاج إلى حملهم على البدء في تخطيط إنفاقهم الدفاعي وكل شيء آخر سنفعله لدعمهم".

وأكد المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية، روبرت ستورتش، في وقت سابق أن واشنطن تتلقى معلومات وتقارير بشأن إساءة استخدام المساعدات العسكرية لكييف والمقصود حالة فساد.

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