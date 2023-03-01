مصرع 32 شخصا وإصابة 85 آخرين إثر تصادم قطارين في اليونان

لقي 32 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 85 آخرون، إثر حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا في وسط اليونان.

وذكرت صحيفة "كاثميريني" اليونانية، اليوم الأربعاء، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

وأضافت أن عدة سيارات خرجت عن القضبان واشتعلت النيران في 3 سيارات على الأقل بعد الاصطدام بالقرب من بلدة تيمبي الليلة الماضية.

وقال ناجون، وفقا للصحيفة، إن العديد من الركاب ألقوا من خلال نوافذ عربات القطار بسبب الاصطدام، في حين سعى آخرون لتحرير أنفسهم بعد أن انحرف قطار الركاب، واصطدم بحقل بجوار القضبان بالقرب من ممر يقع على بعد 380 كيلومترا (235 ميلا) شمال أثينا، حيث توجد أنفاق رئيسية للطرق السريعة والسكك الحديدية.

وقع الحادث قبل وادي تمبي مباشرة، وهو ممر ضيق يفصل بين منطقتي ثيساليا ومقدونيا، وقال كوستاس أجوراستوس، الحاكم الإقليمي لمنطقة ثيساليا، لتلفزيون سكاي اليوناني، إن القطارين تحطما وجها لوجه بسرعة عالية.