قال المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، إن العالم لن يتمكن من الحفاظ على ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية إذا لم تتم حماية غابات الأمازون.

وأضاف كيري في تصريحات -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء- "إذا لم تتم رعاية واحترام غابات الأمازون.. فلن يمكننا الحفاظ على درجات حرارة الأرض عند درجة ونصف درجة مئوية.. هناك تشريع في مجلس الشيوخ من أجل ذلك بقيمة 4.5 مليار دولار وآخر في مجلس النواب بقيمة 9 مليارات، ونحن نعلم أننا علينا أن نناضل من أجل أن تسير الأمور".

وكان الرئيس البرازيلي الجديد لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الذي تولى منصبه يناير الماضي قد أطلق التعاون مع الولايات المتحدة بشأن تغير المناخ، وإزالة الغابات.