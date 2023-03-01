ارتفاع عدد ضحايا تصادم قطارين في اليونان إلى 36 قتيلا

ذكر مسئولون اليوم الأربعاء، أن حصيلة قتلى حادث تصادم قطار ركاب يقل مئات الأشخاص، من بينهم الكثير من طلاب الجامعات، الذين كانوا عائدين إلى بلادهم من العطلة، والذي كان يسير بسرعة كبيرة بقطار شحن قادم ارتفعت إلى 36 شخصا.

وذكرت صحيفة كاثيميرني اليونانية، أن العديد من العربات خرجت عن القضبان واشتعلت النيران في 3 عربات على الأقل بعد التصادم، الذي وقع قبل منتصف الليل بفترة قصيرة، بالقرب من بلدة تيمبي، عندما كان قطار الركاب يخرج من نفق طريق سريع.

وأضاف المسئولون أن الكثير من الركاب، الذين كانوا على متن قطار ركاب أثينا المتجه إلى مدينة سالونيكا، كانوا طلاب جامعيين عائدين إلى بلادهم بعد الاحتفال بكرنفال، في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

وذكر مينا جاجا، نائب وزير الصحة "إنها مأساة مروعة، يصعب فهمها".

ونقلت محطة "إي آر تي" الرسمية عن متحدث باسم فرقة الإطفاء، أنه يُعتقد أن العديد من الأشخاص ما زالوا محاصرين تحت الحطام.

وقال المتحدث إن 85 شخصا أصيبوا، مضيفا أن البحث عن المزيد من الضحايا مستمر.

ووضعت عدة مستشفيات في المنطقة في حالة تأهب قصوى، ولم يتضح على الفور سبب الحادث.

وتردد أن حوالي 350 راكبا و20 من موظفي السكك الحديدية كانوا على متن القطارين بشكل إجمالي.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها التلفزيون المحلي عدة عربات قطار محطمة في موقع الحادث بالقرب من بلدية تيمبي قرب مدينة لاريسا.