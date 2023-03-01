الدنمارك تسجل 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

سجلت الدنمارك 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 3 ملايين و449 ألفا و854 إصابة، والوفيات إلى 8304.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 15 مليونا و114 ألفا و372 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو من جرعتين.