تين هاج يدعو لاعبي مانشستر للتركيز على التحديات التالية

حث الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد لاعبيه على العودة سريعا إلى العمل والتركيز على بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، دون الإفراط في الاحتفال بلقب كأس رابطة المحترفين.

وحصد مانشستر أول لقب له منذ ستة أعوام بالفوز على نيوكاسل يونايتد 2 / 0، الأحد الماضي، على استاد ويمبلي في نهائي كأس الرابطة. وامتدت احتفالات مانشستر لفترة وجيزة، حيث استأنف الفريق استعداداته بعد 19 ساعة فقط من التتويج.

وقال تين هاج بشأن استمرار احتفالات الفريق: "لا ، عدنا إلى العمل".

وأضاف "بالطبع بالأمس كان اللاعبون لايزالون متحمسين، لهذا احتفلوا بهذا الزخم".

وأشار "لكن بالأمس بعد أن هدأنا، عدنا إلى العمل، وهذا ما توجب علينا فعله، هؤلاء الذين شاركوا في عدد أقل من الدقائق خاضوا حصة تدريبية جيدة".

ويستعد مانشستر لملاقاة ويستهام يونايتد غدا الأربعاء في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي في واحدة من ست مباريات سيخوضها الفريق في غضون 19 يوما في مارس.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن تين هاج قوله "علينا أن نوضح الأمور، لم نفز بلقب كأس رابطة المحترفين بـ11 لاعبا فقط، لقد فزنا بالفريق كله".

وأشار "أعتقد أن الفريق مهم للغاية، في كل مرة يشارك لاعبون في مباراة بأكملها وإن لم يكن فلدقائق في بعض المباريات، وأعتقد أيضا أنه خلال المباريات بمقدورنا تغيير الديناميكية".

وختم بالقول "نفعل ذلك بأكثر من 11 لاعبا، لذا أعول عليهم وادرك انهم سيكونوا مستعدين، لأنه في كل مرة يشارك اللاعبون في المباريات فإنهم يتحملون المسؤولية".