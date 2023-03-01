وفاة حارس مرمى أهلي جدة السابق

توفي عبده بسيسي حارس مرمى النادي الأهلي السعودي السابق ومدير الكرة بنادي أحد، عن 45 عامًا.

وجاءت وفاة بسيسي بعد مباراة فريقه أحد أمام مضيفه العربي لحساب الجولة 23 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، والتي حسمها أحد بهدفين نظيفين.

وولد عبده بسيسي في 11 ديسمبر عام 1977، وبدأ مسيرته في كرة القدم من خلال الفئات السنية في النادي الأهلي.

ومن التدرج في الفئات السنية إلى ارتداء قميص الفريق الأول بالنادي الأهلي وكان ذلك عام 1998 ليظل في حراسة عرين الأهلي حتى عام 2008.

وبعد تجربته مع الأهلي، انتقل بسيسي إلى نادي الأنصار واستمر معه حتى عام 2014، وخلال هذه الفترة قاده للصعود إلى دوري المحترفين، قبل أن يرحل إلى نادي العروبة عام 2014 الذي قضى معه موسمًا واحدًا ليختتم مسيرته في نادي أحد الذي حمى عرينه حتى اعتزاله عام 2019.

وبعد اعتزاله اتجه عبده بسيسي للعمل الإداري، حيث تولى منصب مدير الكرة بنادي أحد إلى أن وافته المنية اليوم بعد مسيرة كروية امتدت لربع قرن.