رئيس الوزراء الماليزي يبدأ زيارة رسمية إلى الفلبين

بدأ رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، زيارة رسمية إلى الفلبين، تستمر لمدة يومين؛ بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين، بوصفهما جارتين وشريكتين وثيقتين في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان).

وذكرت وزارة الخارجية الماليزية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية، اليوم الأربعاء- أن رئيس الوزراء الماليزي سيلتقي خلال أول زيارة له إلى الدول المجاورة بعد أدائه اليمين الدستورية، الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان مختلف القضايا الثنائية؛ منها التعاون الأمني والاقتصاد الرقمي.

وأضافت الوزارة -في بيانها- أن الجانبين سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيوفر اللقاء فرصة للجانبين لدفع الشراكة من أجل التقدم، وزيادة التعاون السياسي والاقتصادي، والتبادلات الشعبية.