وزير النقل اليوناني يعلن استقالته من منصبه عقب حادث تصادم قطارين

أعلن وزير النقل والبنية التحتية كونستانتينوس كارامانليس، استقالته، اليوم الأربعاء، في أعقاب حادث تصادم قطارين، والذي أودى بحياة 36 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وقال كارامانليس في بيان "هذا ما أشعر به، وهو واجبي باعتباره أصغر علامة احترام لذكرى الناس الذين ماتوا بدون وجه حق وتحملوا المسئولية عن أوجه القصور في الدولة اليونانية والنظام السياسي على مر السنين".. حسبما أوردت صحيفة /كاثميريني/ اليونانية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف :"عندما يحدث شيء فظيع للغاية، لا يمكننا الاستمرار في التصرف كما كأنه لم يحدث شيئا، لم أشارك في السياسة لسنوات عديدة، لكنني أعتبر الثقة التي وضعها المواطنون في النظام السياسي جزءا أساسيا من ديمقراطيتنا، وهذا ما يسمى بالمسئولية السياسية".

واختتم بالقول: "من أعماق قلبي، أود أن أعبر مرة أخرى عن حزني وتضامني مع أسر الضحايا".

وألقت الشرطة اليونانية، في وقت سابق اليوم، القبض على مدير محطة قطار محلية كان مسئولا عن الإشارة، وذلك عقب وقوع حادث تصادم قطارين في شمال اليونان، مما أسفر عن مصرع 36 شخصا وإصابة العشرات.

وتحاول عناصر التحقيق معرفة سبب وجود القطارين (قطار ركاب وقطار شحن) على نفس المسار.

وأعلنت الحكومة اليونانية، في وقت سابق اليوم، الحداد الوطني الرسمي لمدة ثلاثة أيام، في أعقاب حادث تصادم القطارين والذي تم وصفه بأنه الأكثر دموية في تاريخ البلاد.