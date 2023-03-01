وزيرتا الخارجية والتنمية الألمانيتان تقدمان مبادئ توجيهية للسياسة النسوية

تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، ووزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه، تقديم مفاهيمهما لسياسة نسوية أقوى في وزارتيهما اليوم الأربعاء.

وتعتزم الوزيرتان، الإدلاء ببيانات عامة مشتركة في برلين بعد اجتماع لمجلس الوزراء الألماني ظهر اليوم.

ولا تحتاج المفاهيم التي ستطرحها الوزيرتان موافقة من مجلس الوزراء، حيث يتعلق الأمر بمبادئ توجيهية تخص كلتا الوزارتين.

وفي مقدمة الكتيب المكون من 80 صفحة للمبادئ التوجيهية الخاصة بالسياسة الخارجية النسوية، كتبت بيربوك، أن حقوق المرأة هي مؤشر على حالة المجتمعات.

وجاء في الكتيب، أن هذا المفهوم جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية القائمة على القيم، ومن المفترض أن ينعكس أيضا في استراتيجية الأمن القومي المخطط لها "بمعنى فهم شامل للأمن".

واعتبارا من الصيف تعتزم بيربوك تعيين "سفيرة لوزارة الخارجية معنية بالسياسة الخارجية النسوية".

ويهدف مفهوم شولتسه عن السياسة النسوية إلى تدفق أكثر من 90٪ من أموال المشروعات التنموية المصممة حديثا إلى برامج تعزز المساواة بين الجنسين بحلول عام 2025، ذلك إلى جانب ترسيخ مفهوم السياسة التنموية النسوية بالتعاون مع الدول الشريكة.

ووفقا لخطة المفاهيم الجديدة، تعتزم شولتسه، تعيين نساء فيما لا يقل عن 50٪ من المناصب القيادية في وزارتها.