سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، اليوم الأربعاء، خط مترو أنفاق جديد في العاصمة الروسية موسكو.

وافتتح الرئيس الروسي مع عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين اليوم "الخط الدائري الكبير" في مترو العاصمة.

وفي مراسم الافتتاح، قال بوتين: "برعاية الرب.. أسمح بالانطلاق"، واصفا مترو الأنفاق الجديد بأنه مشروع ضروري للغاية للمدينة والذي تم تنفيذه بفضل الإدارة الناجحة لسلطات العاصمة لموسكو، كما نقلت عنه شبكة روسيا اليوم.

وأشار إلى أن موسكو تولي اهتماما كبيرا لتطوير البنية التحتية، كما أنها تحقق نجاحا في هذا الإطار.

وفي مطلع شهر فبراير الماضي، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، خلال تقديمه تقريرا للرئيس الروسي اكتمال بناء الخط الدائري الكبير في مترو العاصمة الروسية موسكو.

ومنذ عام 2011، افتتحت سلطات العاصمة موسكو 69 محطة جديدة في موسكو، وهو نفس عدد المحطات التي تم افتتاحها في الأعوام الـ42 السابقة.