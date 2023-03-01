يظن الكثير من المدخنين أن السجائر الإلكترونية، هي البديل الآمن المساعد على الإقلاع عن التدخين، ولكنها تسببت في أن يتقأ رجل أربعيني أمريكي ما يقارب 3 قوارير من الدم؛ إثر عدوى أصابته من تدخين تلك السجائر.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، أن أحد مستشفيات ولاية إنديانا الأمريكية شخص حالة الأربعيني داستن فيتزجيرالد، 45 عامًا، بإصابة السل في الرئة، وتطلب المريض نقلا للدم والوضع تحت جهاز التنفس الصناعي.

وقال فيتزجيرالد، إنه اعتاد تدخين نحو علبة ونصف من السجائر الإلكترونية؛ لتكون بديلا عن الـ60 سيجارة العادية التي اعتاد تدخينها في اليوم.

وأكد أنه استمر على نفس المعدل من السجائر الإلكترونية لـ7 أشهر متواصلة، حتى بدأ يصاب بنوبات سعال متكررة انتهت بنزول دم كثيف من الفم.

ورجح الأطباء، أن بخار السائل المنبعث عن السجائر الإلكترونية صنع تجمعا من السوائل برئة المريض، ما جعلها بيئة مناسبة لنمو السل.

وكشفت تجربة كندية أجريت على الفئران عام 2018، عن إمكانية تسبب بخار السجائر الإلكترونية بنمو بكتيريا السل في الرئة.