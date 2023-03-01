 تعديلات جديدة بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن.. وتعيين عبدالجواد أمينا للتنظيم - بوابة الشروق
الأربعاء 1 مارس 2023 11:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

تعديلات جديدة بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن.. وتعيين عبدالجواد أمينا للتنظيم

النائب أشرف رشاد الشريف
النائب أشرف رشاد الشريف
علي كمال
نشر في: الأربعاء 1 مارس 2023 - 11:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مارس 2023 - 11:12 م

أعلن النائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام للحزب إجراء بعض التعديلات على الأمانة المركزية للحزب.

وأضاف رشاد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تقرر تعيين كل من النائب أحمد عبدالجواد محمد عضو مجلس الشيوخ، نائبا لرئيس الحزب وأمينا للتنظيم، والنائب يحيى عيسوي أمينا عام مساعد.

وتابع: "تم تعيين النائب أحمد إحسان دياب، أمينا عام مساعد وأمين شئون الثقافة والفنون والرياضة، والنائبة نورا على عبدالسميع، أمين السياحة والآثار، بجانب تعيين المهندس أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري".

واستكمل: "تعيين الإعلامية هبة الله محمد جلال، أمينا للإعلام، ومحمد عمار عبدالرازق، والنائبة دينا عبدالكريم مكسيموس، أعضاء بهيئة مكتب الأمانة المركزية"، كما تضمنت المادة الثالثة أن ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغي ما قبله من قرارات بهذا الشأن، والمادة الرابعة تخطر لجنة الأحزاب السياسية بهذا القرار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك