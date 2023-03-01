أعلن النائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام للحزب إجراء بعض التعديلات على الأمانة المركزية للحزب.

وأضاف رشاد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تقرر تعيين كل من النائب أحمد عبدالجواد محمد عضو مجلس الشيوخ، نائبا لرئيس الحزب وأمينا للتنظيم، والنائب يحيى عيسوي أمينا عام مساعد.

وتابع: "تم تعيين النائب أحمد إحسان دياب، أمينا عام مساعد وأمين شئون الثقافة والفنون والرياضة، والنائبة نورا على عبدالسميع، أمين السياحة والآثار، بجانب تعيين المهندس أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري".

واستكمل: "تعيين الإعلامية هبة الله محمد جلال، أمينا للإعلام، ومحمد عمار عبدالرازق، والنائبة دينا عبدالكريم مكسيموس، أعضاء بهيئة مكتب الأمانة المركزية"، كما تضمنت المادة الثالثة أن ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغي ما قبله من قرارات بهذا الشأن، والمادة الرابعة تخطر لجنة الأحزاب السياسية بهذا القرار.