أوكرانيا تنفي مسؤوليتها عن تحطم طائرات مسيرة في روسيا

نفت أوكرانيا، مسؤوليتها عن تحطم العديد من الطائرات المسيرة في روسيا.

وكتب ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، على موقع تويتر باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء: "تتزايد عمليات الذعر والانهيار في الاتحاد الروسي، وهو ما ينعكس في تزايد عدد الهجمات على منشآت البنية التحتية بواسطة أجسام طائرة غير محددة".

وتحدث دمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين عن تصريحات بودولياك، قائلا "نحن لا نصدقه".

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الدفاع في موسكو إن الجيش الروسي صد محاولة لشن "هجوم مكثف بطائرات مسيرة" على شبه جزيرة القرم بالبحر الأوسط والتي ضمتها روسيا في عام 2014.