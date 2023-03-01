تعليم الوادي الجديد ينظم بطولة دوري الكرة الخماسية لطلاب التربية الخاصة

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أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، تنفيذ بطولة دوري كرة القدم الخماسية لمدارس التربية الخاصة، وإقامة نهائي دوري كرة القدم للمرحلة الثانوية، والتي جرى تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام التربية الرياضية.

وأشار "عبد العزيز"، إلى أنه أقيمت مباراة الختام على أرض ملعب الصالة المغطاة بالخارجة، والتي أسفرت عن فوز مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة بالمركز الأول ومدرسة الأمل للصم بالداخلة بالمركز الثاني.

فيما حصدت مدرسة التربية الفكرية بالداخلة المركز الأول لمدارس التربية الفكرية، والمركز الثاني لمدرسة التربية الفكرية بالخارجة، وتم منح جميع الطلاب المشاركين جوائز عينية ومالية.

ولفت إلى أنه حصدت مدرسة السادات الثانوية المركز الأول بدوري كرة القدم، وتم تكريم فريق كرة القدم بالمدرسة، بجانب توفير الدعم الدائم والمتواصل لكل الأنشطة التربوية المختلفة.

وفي سياق متصل، أعلن عبدالعزيز، إقامة حفل تكريم الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة على مستوى المحافظة، حيث تم تكريم المدارس الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة.

جاءت المسابقة تحت شعار "من كل بيت فى مصر"، وذلك للارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية والتنموية.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمى وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.