أردوغان يلمح إلى إجراء الانتخابات التركية في 14 مايو

ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجري في بلاده يوم 14 مايو أي بعد ما يزيد قليلا على ثلاثة أشهر من الزلزال المدمر الذي قتل أكثر من 45 ألف شخص في تركيا.

وقال أردوغان، في كلمة أمام برلمانيين من حزب العدالة والتنمية الحاكم: "هذه الأمة ستفعل ما يلزم يوم 14 مايو إن شاء الله". وكان يشير إلى التاريخ الذي ذكر في السابق أن الانتخابات ستجري فيه، بحسب وكالة رويترز.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنها سجلت 9990 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي وقع في ولاية كهرمان مرعش في السادس من الشهر الماضي، مبينة أن أعمال البحث والإنقاذ انتهت بنحو 21 ألف مبنى مهدم، وأن العمليات تركز حاليا على إزالة الأنقاض بالكامل في المناطق المتضررة.