 حى باب الشعرية يضبط لحوم مجهولة المصدر ويغلق جراجا مخالفا - بوابة الشروق
الأربعاء 1 مارس 2023 6:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

حى باب الشعرية يضبط لحوم مجهولة المصدر ويغلق جراجا مخالفا

محمد عبدالناصر
نشر في: الأربعاء 1 مارس 2023 - 6:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مارس 2023 - 6:30 م

شنت هالة سيد عبدالنبى رئيس حي باب الشعرية، حملة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق لمتابعة الأسعار والتأكد من جودة المنتجات المعروضة للمواطنين.

وأوضحت عبدالنبي، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الصحية والبيطرية مروا على محال بيع اللحوم والفراخ والمواد الغذائية بنطاق الحى، موضحة أنها أسفرت عن ضبط كمية من اللحوم والمواد الغذائية مجهولة المصدر، واتخذت الجهات المعنية كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت الاستجابة السريعة لشكوى أحد المواطنين من تضرر استخدام ماكينات ليزر بجراج العقار رقم 13 حارة بير الحلو من شارع الصبان، لافتة إلى غلق وتشميع الجراج، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك