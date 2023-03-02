سلطات دبي تحبط محاولتين لإدخال 34 مليون قرص مخدر

تمكنت سلطات دبي بالإمارات من إحباط محاولتين لإدخال 34 مليون قرص مخدر.

وقال مسؤولون في دائرة جمارك دبي للصحفيين،اليوم الأربعاء، إنه تم إحباط محاولة تهريب 32 مليوناً و800 ألف قرص من المؤثرات العقلية المخدرة، تم العثور عليها خلال عملية تفتيش جمركي لشحنة تجارية احتوت على مواد غذائية ومعدات طبية، حيث عثر المفتشون على الأقراص التي كانت مخبأة في الشحنة القادمة من دولة آسيوية إلى الإمارات عبر منفذ جبل علي.

كما نجح المفتشون في مركز جمارك "مرفأ ديرة" في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب "الكبتاجون" بلغت نحو مليون و200 ألف قرص، بوزن 88ر277 كيلوجراما، وتم العثور على هذه الكمية مُخبأة في إرسالية واردة على متن مركبة بحرية قادمة من دولة آسيوية.

وأوضحوا أنه تم استخدام الغواصة الجمركية الذكية في إجراء عملية الكشف والمعاينة، وتم الاشتباه في مكان إخفاء هذه المواد المخدرة، وتمكن المفتشون بخبراتهم من العثور عليها في تجويف المركبة البحرية.