أثارت حفرة عميقة تم اكتشافها في البقاع اللبناني الذعر بين سكان المنطقة، وسط تضارب المعلومات حول سبب ظهورها المفاجئ.

واكتشف مزارع في المنطقة الجردية المتصلة بين بلدتي ريحا وبرقا المحاذيتين عقاريا لبلدة بشوات في البقاع، الحفرة التي يزيد عمقها عن 12 مترا.

وتفقد رئيس بلدية بشوات حميد كيروز، الموقع وناشد غرفة إدارة الكوارث تكليف اختصاصيين جيولوجيين للكشف على المكان وتحديد الأسباب التي أدت إلى هذه الهوة العميقة، والمبادرة إلى إقامة سياج على دائرة قطرها 20 مترا حفاظا على السلامة العامة.

وفيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الحفرة ناجمة عن انزلاق للتربة في المحلة، أعرب الأهالي عن ذهولهم من ظهورها المفاجئ، متسائلين عن تزامن هذه الظاهرة مع سلسلة الهزات الأرضية التي شهدتها المناطق اللبنانية أخيرا إثر الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير.

ونقل موقع "لبنان 24" عن بعض السكان أن شكل الحفرة يأخذ الأذهان إلى أشكال الفجوات التي تحدث حين يضرب نيزك الكرة الأرضية، فيما ربط البعض الحفرة بعمليات شفط المياه الجوفية التي تنشط في غالبية المناطق اللبنانية.

كما ربط البعض ما وقع بالظاهرة التي شهدتها مدينة قونية التركية حيث رصد سكان منطقة فيها حفرة عملاقة تشكلت فجأة وظهرت بعد نحو عشرين يوما من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، حيث تخوف السكان من وجود علاقة بين ظهور الحفرة التي تبلغ مساحتها 1400 متر بعمق 12 مترا وقطر 37 مترا، والزلزال الذي تلته آلاف الهزات الارتدادية.