فرجاني ساسي: أتمنى العودة لنادي الزمالك

أكد فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي، أنه يتمنى أن يعود إلى الزمالك في يوما ما، لكنه مرتبط في الوقت الحالي بعقد مع نادي الدحيل القطري يمنعه من الرحيل.

وقال ساسي من خلال تصريحات إعلامية: «عندما تؤدي بشكل جيد في الدوري المصري فإن الناس تحبك وتتمنى أن تعود من جديد بعد الرحيل، جماهير الزمالك تعشق اللاعبين وتحب اللاعب الفنان، أنا أيضا لدي حب خاص لجماهير الزمالك».

واضاف ساسي: «أتمنى أن يأتي يوم وأعود إلى الزمالك، لكن عقدي مع الدحيل يمنع ذلك في الوقت الحالي، الزمالك مثل بيتي، وأشعر أنني تربيت في هذا النادي رغم أنني لم ألعب سوى سنوات قليلة بألوان الفريق».