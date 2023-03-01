 سفارة فلسطين ببيروت تنفي تجنيدها لاجئين فلسطينيين من لبنان للقتال في أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سفارة فلسطين ببيروت تنفي تجنيدها لاجئين فلسطينيين من لبنان للقتال في أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 مارس 2023 - 11:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مارس 2023 - 11:06 م

نفت سفارة فلسطين في لبنان، اليوم الأربعاء، نفياً قاطعاً ما ورد في صحيفة إسرائيلية عن قيام نشطاء مرتبطون بسفارة فلسطين في بيروت بتجنيد لاجئين فلسطينيين من لبنان للقتال في أوكرانيا.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي في السفارة "طالعتنا إحدى وسائل الإعلام الصهيوني المسماة (جيروزاليم بوست) بخبر مفاده تجنيد لاجئين فلسطينيين من لبنان للقتال في أوكرانيا، وبأن جهود التجنيد يقوم بها نشطاء مرتبطون بسفارة دولة فلسطين في لبنان".

وذكر البيان، أن السفارة "يهمها أن تؤكد نفيها القاطع لهذا الخبر الدسيس غير المستغرب خاصة وأن المصدر هو إحدى وسائل إعلام الكيان الغاصب".

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