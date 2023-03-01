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أمرت النيابة الكلية بشمال الجيزة، حبس متهم؛ بقتل طالب جامعي تدخل للدفاع عن صديقه بمشاجرة في إمبابة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "م .ا" وطرف ثان "ع .م"؛ بسبب خلافات سابقة بينهما تعدي خلالها الأول على الثاني بسلاح أبيض مطواة، وعند محاولة طعنه قاصدًا ازهاق روحه تدخل صديق الثاني ويدعي "ص. ف" طالب جامعي ليأخذ الطعنة بدلا من صديقه مما تسبب في إصابته.

وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة، أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيقات.