الولايات المتحدة وقيرغيزستان تبحثان تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارات في الطاقة الخضراء

بحثت الولايات المتحدة وقيرغيزستان فرص تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارات في الطاقة الخضراء.

جاء ذلك - وفقا لما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم /الثلاثاء/ - خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره القيرغيزي زينبك كولوبييف في العاصمة الكازاخية أستانا، على هامش اجتماع وزاري لوزراء خارجية دول آسيا الوسطى والولايات المتحدة بصيغة "سي 5+1"، للتأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين واشنطن وبيشكيك.

ورحب بلينكن بجهود قيرغيزستان لتعزيز الترابط الإقليمي وتنويع اقتصادها وتعميق العلاقات التجارية الثنائية.. مشددا على الحاجة إلى حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التجمع السلمي، وكذلك حماية حرية وسائل الإعلام وعمل المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.