 أردوغان: تركيا لا تزال تخطط لإجراء الانتخابات في منتصف مايو رغم أضرار الزلزال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أردوغان: تركيا لا تزال تخطط لإجراء الانتخابات في منتصف مايو رغم أضرار الزلزال

أنقرة (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 1 مارس 2023 - 12:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مارس 2023 - 12:34 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، إن تركيا مازالت تخطط لإجراء الانتخابات في منتصف مايو، رغم الاضطراب الهائل الذي تشهده البلاد إثر الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير.

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