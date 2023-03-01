أردوغان: تركيا لا تزال تخطط لإجراء الانتخابات في منتصف مايو رغم أضرار الزلزال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، إن تركيا مازالت تخطط لإجراء الانتخابات في منتصف مايو، رغم الاضطراب الهائل الذي تشهده البلاد إثر الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير.