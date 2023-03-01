دراسة: سكر الذرة قليل السعرات الحرارية يزيد العرضة للجلطات

يحظى سكر الذرة أو سكر النشا قليل السعرات الحرارية، بشعبية لدى مرضى السكري وأصحاب البدانة، وذلك لكونه بديلا عن سكر المائدة عالي السعرات والذي يفاقم مرض السكري؛ ولكن دراسة أمريكية حديثة كشفت أن سكر الذرة رغم فوائده الصحية؛ إلا أنه يزيد العرضة لتكون الجلطات ووقوع الأزمة القلبية.

وذكر موقع ميديكال إكسبرس، أن فريقا من عيادة كليفلاند الأمريكية تتبع تحاليل دم لـ4 آلاف شخص؛ لمقارنة معدلات سكر الذرة بالدم ومعدلات فرص وقوع الجلطات.

ووجد الفريق أن الأشخاص الذين يحوي دمهم النسب الأعلى من سكر الذرة؛ توجد دلالات على احتمال تكوّن الجلطات بالأوعية الدموية لديهم.

ويوضح الفريق، أن سكر الذرة الأقل سعرات بـ70% من سكر المائدة، يجد الجسم صعوبة في هضمه؛ لذلك يتراكم بالأوعية الدموية ولا يتم التخلص منه إلا عبر البول، كما أن الجسم لا يصنع سكر الذرة بشكل طبيعي لذلك يُخزن أغلب الكميات المتناولة منه.

يذكر أن ذوي البدانة الأكثر إقبالا على سكر الذرة، معرضون بشكل أكبر للجلطات والأزمات القلبية لتراكم الدهون على الأوعية الدموية؛ ما يجعل سكر الذرة أخطر عليهم من بقية متناوليه.