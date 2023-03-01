 نادال ينسحب من بطولة إنديان ويلز بداعي الإصابة - بوابة الشروق
الأربعاء 1 مارس 2023 3:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

نادال ينسحب من بطولة إنديان ويلز بداعي الإصابة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 مارس 2023 - 3:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 مارس 2023 - 3:13 ص

أعلن نجم التنس الإسباني المخضرم رافاييل نادال، مساء الثلاثاء، انسحابه من بطولة إنديان ويلز للأساتذة في ظل استمرار تعافيه من إصابة في الفخذ.

وتعرض نادال للإصابة خلال خسارته أمام الأمريكي ماكينزي ماكدونالد في بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي.

وفي اليوم التالي لمباراته أمام ماكدونالد كتب نادال عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي: "لقد خضعت لفحوصات طبية بعد الهزيمة أمس، أشعة الرنين المغناطيسي أظهرت إصابتي في الساق اليسرى، الآن أحصل على فترة راحة من الرياضة وأخضع للعلاج الطبيعي المضاد للالتهابات، فترة التعافي تستغرق بين ستة وثمانية أسابيع".

ولم يتعاف نادال - 36 عاما - في الوقت المناسب للمشاركة في بطولة إنديان ويلز أولى بطولات الاساتذة فئة 1000 نقطة للموسم الحالي، ولم يتضح بعد ما إذا كان يستطيع المشاركة في بطولة ميامي المفتوحة آواخر الشهر المقبل.

وبلغ نادال نهائي بطولة إنديان ويلز في العام الماضي قبل خسارته أمام الأمريكي فلوريان فريتز.

وفاز نادال بلقب بطولة إنديان ويلز ثلاث مرات، لكن أخر هذه الألقاب كان في 2013.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك