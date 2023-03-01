نادال ينسحب من بطولة إنديان ويلز بداعي الإصابة

أعلن نجم التنس الإسباني المخضرم رافاييل نادال، مساء الثلاثاء، انسحابه من بطولة إنديان ويلز للأساتذة في ظل استمرار تعافيه من إصابة في الفخذ.

وتعرض نادال للإصابة خلال خسارته أمام الأمريكي ماكينزي ماكدونالد في بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي.

وفي اليوم التالي لمباراته أمام ماكدونالد كتب نادال عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي: "لقد خضعت لفحوصات طبية بعد الهزيمة أمس، أشعة الرنين المغناطيسي أظهرت إصابتي في الساق اليسرى، الآن أحصل على فترة راحة من الرياضة وأخضع للعلاج الطبيعي المضاد للالتهابات، فترة التعافي تستغرق بين ستة وثمانية أسابيع".

ولم يتعاف نادال - 36 عاما - في الوقت المناسب للمشاركة في بطولة إنديان ويلز أولى بطولات الاساتذة فئة 1000 نقطة للموسم الحالي، ولم يتضح بعد ما إذا كان يستطيع المشاركة في بطولة ميامي المفتوحة آواخر الشهر المقبل.

وبلغ نادال نهائي بطولة إنديان ويلز في العام الماضي قبل خسارته أمام الأمريكي فلوريان فريتز.

وفاز نادال بلقب بطولة إنديان ويلز ثلاث مرات، لكن أخر هذه الألقاب كان في 2013.