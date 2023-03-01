بولندا تسجل 431 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات

سجلت بولندا 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وصفر وفيات مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و415 ألفا و711 وتستقر الوفيات مسجلة 118 ألفا و868.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 58 مليونا و53 ألفا و683 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.