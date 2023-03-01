ألمانيا وإيطاليا تهددان بعرقلة خطط الاتحاد الأوروبي لحظر سيارات محركات الاحتراق الجديدة

تهدد ألمانيا وإيطاليا بعرقلة خطط الاتحاد الأوروبي لحظر سيارات الاحتراق الجديدة الأمر الذي يعرض الأهداف الخضراء للخطر في حال عدم التوصل إلى حل وسط.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا تطالب الرئاسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بالتوصل إلى حل بخصوص مقترح ينص على استثناء المركبات التي تستخدم الوقود الحيوي الاصطناعي المحايد مناخيا بينما تعارض إيطاليا اللائحة إلى حد بعيد، وتطالب الخطة شركات تصنيع السيارات بتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2035.

يذكر أن حظر محرك الاحتراق في الاتحاد الأوروبي مطروح منذ فترة طويلة في المداولات الداخلية للتكتل، ومن غير المرجح أن يكون رفض اتفاق تم التوصل إليه بين المشرعين والدول الأعضاء في هذه المرحلة المتأخرة ساما سياسيا من خلال تصويت في الأسبوع المقبل يُنْظَر إليه باعتباره موافقة تلقائية.

وأجل مسؤولو الاتحاد الأوروبي مداولة أولية حول الموضوع كان مقررا أن تجري اليوم الأربعاء إلى بعد غد الجمعة.