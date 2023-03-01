أول تعليق من طارق العشري بعد فوز فاركو على المقاولون العرب

أعرب طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، عن سعادته بفوز فريقه أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز.

وقال طارق العشري في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي: «مبروك لفاركو ومجلس الإدارة واللاعبين ثلاثة نقاط مهمين من فريق مميز».

وتابع: «شوقي غريب يسير بشكل جيد مع المقاولون العرب، وقدموا مباراة جيدة، ولا يوجد شك في أن المواجهة اخذت مننا تحضير كبير جدا».

وأردف: «من أجل حصد الثلاث نقاط من المقاولون العرب كان لابد أن نركز جيدًا، واللاعبون قدموا مجهودا كبيرا للغاية، والفريق يستحق مكانًا أفضل من هذا بكثير».

وأوضح: «مواجهة فريق مثل المقاولون كانت لا تريد استعجال، وهذا الذي عملنا عليه، وكان هناك أكثر من تكتيك لعبنا به الشوط الأول، بجانب أننا لعبنا بشكل جيد، والشوط الثاني أيضا عملنا بطريقة وتكتيك معين».