تعليم المنيا تشارك في احتفالية التغيرات المناخية لمدارس التعليم المجتمعي

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شارك المهندس حمدي السيد إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، هيئة إنقاذ الطفولة الدولية "مشروع قرية متعلمة"، احتفالية التغيرات المناخية، والتي شارك فيها وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووفد وزارة التربية والتعليم من الإدارة المركزية للتسرب من التعليم، وإدارة المشاركة المجتمعية، وإدارة التعليم المجتمعي بديوان الوزارة.

كما شارك بالاحتفالية إدارة مشروع قرية متعلمة بحضور الدكتورة عزة شفيق، مدير المشروع بالقاهرة، الدكتور مايكل كمال مدير المشروع بالمنيا.

كما شارك أيضا بالاحتفالية ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد علي مدير تعليم الكبار بالمنيا، ومدير إدارة التعاون الدولي بديوان المحافظة، وسناء حسني مدير إدارة التعليم المجتمعي.

وفي بداية الاحتفالية أشار وكيل وزارة تعليم المنيا، إلى اهتمام الوزارة البالغ بقضية التغيرات المناخية، تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية التي عبر خلالها تلاميذ مدارس التعليم المجتمعي عن مدى وعيهم بخطورة قضية التغيرات المناخية، وتم عرض المنتجات الفنية من إنتاج التلاميذ حول ذات القضية.

وفي نهاية الاحتفالية شارك "إسماعيل"، في تكريم المعلمات والأطفال المشاركين في الاحتفالية.