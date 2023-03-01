إيقاف دراج إيطالي بسبب قتل قطة في سان مارينو

قرر فريق "تريك سيجارفريدو" للدراجات مساء الثلاثاء، إيقاف دراجه الإيطالي الشاب انطونيو تيبيري لمدة عشرين يوما على الأقل، بعد أن فرضت عليه محكمة في سان مارينو غرامة مالية بسبب قتل قطة بواسطة بندقية هوائية العام الماضي.

وأوضح فريق تريك سيجارفريدو أنه "يدين بشدة الفعل الشائن" وهو انتهاك واضح لميثاق الأخلاق الخاصة بالفريق.

وتابع فريق تريك سيجارفريدو أنه سيتبرع براتب تيبيري خلال فترة إيقافه لمؤسسة مناسبة لرعاية الحيوانات وحمايتها وإنقاذها.

وذكرت صحيفة "كوريري دي لا سيرا" الإيطالية، أن تيبيري بطل العالم السابق للناشئين في سباق عكس عقارب الساعة، جرى تغريمه أربعة آلاف يورو (4230 دولار) بواسطة محكمة في سان مارينو لقتل قطة وزير السياحة في سان مارينو، فيدريكو اماتي، في يونيو 2022.

وقال تيبيري أمام المحكمة في نوفمبر الماضي إنه كان يريد تجربة نطاق البندقية كان قد اشتراها حديثًا، حيث استهدف أولاً علامة للطريق ونجح في التصويب عليها ثم صوب باتجاه القطة وقتلها.

وأكد الدراج الإيطالي أنه "لم يكن لدي نية لقتل القطة... كنت مقتنعا بأن السلاح لم يكن قاتلا".