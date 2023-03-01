الاتحاد الأوروبي يوافق على معايير للسندات الخضراء للتصدي للغسل الأخضر بالأسواق المالية

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وافق المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي مساء أمس الثلاثاء، على معايير جديدة للسندات الخضراء للتصدي لما يطلق عليه "الغسل الأخضر" في الأسواق المالية.

وقالت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون إن الهدف من المعيار الجديد هو تحقيق الفائدة لجهات الإصدار والمستثمرين.

وأضافت سفانتيسون "سوف تتمكن جهات الإصدار من إثبات أنها تمول مشاريع خضراء شرعية".

وشاركت وزيرة المالية السويدية في المفاوضات حيث أن السويد تشغل حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.

وتابعت "المستثمرون الذين يشترون السندات سوف يتمكنون بسهولة من التقييم والمقارنة والثقة بأن استثماراتهم مستدامة، وبالتالي تنخفض المخاطر التي يشكلها الغسل الأخضر".

ويعني الغسل الأخضر تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية للشركة بشأن منتج أو خدمة ما.

وتتماشى شروط معايير التمويل المستدام مع ما يطلق عليه تصنيف الاتحاد الأوروبي الذي يدرج المجالات والقطاعات المناسبة للاستثمارات لمكافحة التغير المناخي.