علاء عبدالعال: كنا الأقرب للفوز أمام الأهلي وهدفي تحقيق نتائج إيجابية في الدوري

قال علاء عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، إن التعادل أمام الأهلي وحصد نقطة، جاءت بعد كفاح من اللاعبين ودفعة للفترة المقبلة.

وتابع عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: "الشوط الثاني كنا الأفضل ولم يتواجد الأهلي بشكل مؤثر باستثناء فرصة واحدة".

وأضاف مدرب الداخلية: "كنا قادرين على تحقيق الفوز لولا القرارت الخاطئة للمهاجمين وكان هذا قبل تهديف الأهلي في شباكنا".

واستطرد: "تلقينا هدف في وقت صعب ثم حالة طرد، قبل أن أتدخل وإجراء تغييرات هجومية، ونجحنا في إحراز هدف التعادل، وكنا قادرين على إحراز الهدف الثاني بعده، ولكن النقطة أمام الأهلي نتيجة جيدة".

وقال علاء عبدالعال: "خطتي في المباريات هي دفاعية ولكن هدفها خطف الفوز وليس اللعب على التعادل كما يتوقع البعض".

واختتم مدرب الداخلية: "نحاول أن نواصل بشكل جيد في الدوري من خلال تحقيق نتائج إيجابية".