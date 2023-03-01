أكد الدكتور أمين سبيع، رئيس اللجنة المنظمة للقمة الأورو-متوسطية لأعمال كرة القدم، إنها ستكون الملتقى لقادة صناعة كرة القدم لتشكيل مستقبل اللعبة والأعمال في حوض البحر المتوسط وخطوة مهمة على طريق تطوير صناعة كرة القدم في المنطقة.

وتنطلق القمة الأورو- متوسطية لأعمال كرة القدم في الجزائر العاصمة يوم 15 مارس المُقبل بمشاركة مجموعة من الأندية الإسبانية والفرنسية والهولندية والإيطالية واليونانية، وسيكون الأهلي المصري مشاركًا بحسب ما أعلنته اللجنة المنظمة للحدث.

وأوضح أمين سبيع :"نتوقع استضافة أكبر مجتمع كرة قدم وأكثرهم نفوذاً في المنطقة الأورومتوسطية ، مما يوفر صوتًا لأصحاب المصلحة المعنيين ، مما يسمح لهم بالالتقاء والمناقشة والترويج وخلق فرص عمل".

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة للقمة :"يبقى الأهلي مرجعاً وأسطورة ونموذجاً استثنائياً في إفريقيا وحول العالم، وطبعا القمة الأولى لا يمكن تنظيمها بدون الأهلي ، وإنه لشرف عظيم لنا أن نعزز القمة بمشاركة هذا النادي الكبير".

وأردف سبيع :"عندما يكون النادي في القمة ، فإن ذلك بفضل الرجال الذين هم جزء من هذه المؤسسة ويتقدمهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأسطورة كرة القدم الإفريقية".

وعن الأندية العالمية المشاركة كشف :"أستطيع أن أقول إن لدينا تأكيد من أكبر دول كرة القدم في المنطقة والقادة في مجال الأعمال والتسويق، يمكنني أن أذكر الأهلي المصري ، بولونيا ، إف سي فينيسيا من إيطاليا ، إسبانيول برشلونة ، أوساسونا من إسبانيا ، مرسيليا من فرنسا ، إف سي باوك من اليونان ، إف سي توينتي من هولندا وراسينغ لوكسمبورغ.. لقد تحدثت مع كل هذه الأندية ، الأمر الذي أكد لي رغبتهم في إقامة شراكات بين الأندية المشاركة وكذلك مع الأندية في الجزائر، والآن وجب علينا وضع جميع المكونات حتى يتم توقيع الشراكات خلال هذه القمة".

واختتم سبيع تصريحاته :"أعتقد أن مصر لديها كل الوسائل والقدرة على تنظيم النسخة القادمة لأن مصر هي أرض كرة القدم، والناس يتنفسون كرة القدم ومدراء الأندية لديهم حس الأعمال.. لقد تلقينا بالفعل طلبًا من دولة أوروبية لتنظيم النسخة القادمة ولكن كرئيس لهذه المنظمة أرغب في الترويج لبلداننا، فأنا جزائري ولكنني أيضًا مصري بالقلب، إذا كانت الجهات المصرية مهتمة يمكننا مناقشتها لأننا نحب مصر".