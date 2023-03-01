فوز بولا أحمد مرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة النيجيرية

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ذكرت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا، أن المرشح عن حزب "مؤتمر عموم التقدميين" بولا أحمد تينوبو، فاز في الانتخابات الرئاسية في البلاد، بحصوله على 36% من الأصوات.

وجاء المرشح عن حزب الشعب الديمقراطي المعارض، عتيق الله أبو بكر، في المركز الثاني بحصوله على 29% من الأصوات.

وأضافت المفوضية أن بيتر أوبي، المرشح عن حزب "العمال" فاز بـ25% من الأصوات.

ويحق لأكثر من 87 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد الأكثر سكانا بالقارة الأفريقية.

وسيتنحى الرئيس محمدو بوهاري (80 عاما) عن منصبه بعد قضائه فترتين رئاسيتين.

وزعمت أحزاب معارضة مختلفة، من بينها حزب العمال وحزب الشعب الديمقراطي حدوث تزوير في الانتخابات.

وبحسب المعارضة تم تقييم النتائج جزئيا وإرسالها يدويا، فيما ينص القانون على إرسال النتائج إلكترونيا إلى مفوضية الانتخابات.

واتهم مراقبو الاتحاد الأوروبي مفوضية الانتخابات بسوء التخطيط وغياب الشفافية في التقرير المبدئي أمس الأول الاثنين، لكنهم اعتبروا أن الحقوق الأساسية في حرية التنقل والتجمع خلال الانتخابات مكفولة إلى حد كبير.