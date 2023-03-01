وزراء الداخلية العرب يثمنون دعوة وزير الداخلية لتوحيد الجهود لمواجهة استهداف الشعوب العربية

وسط التحديات الجسام التي تحيط بعالمنا العربي حاليًا، جراء الأوضاع السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، استحوذت رسائل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خلال مشاركته في مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، على اهتمام مختلف القيادات الأمنية العربية المشاركة في المؤتمر.

وثمن وزراء الداخلية العرب دعوة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إلى توحيد المواقف والرؤى، تحقيقًا لتطلعات المستقبل المشترك، وتطوير آفاق التكامل العربي؛ لمواجهة كافة التحديات التي تستهدف الشعوب العربية ومقدراتها.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة مواصلة تطوير الخطط الأمنية العربية، وتبادل المعلومات والخبرات، من أجل تعزيز آليات التصدي الحاسم لمختلف أنواع وأشكال الظواهر الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات العربية، وهو ما لاقى ترحيبًا من مختلف الحاضرين في فعاليات المؤتمر.

واتفق وزراء الداخلية العرب مع تحذيرات اللواء محمود توفيق، من خطورة آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة، ومخططات نشر الشائعات والفوضى، ومحاولات التنظيمات الإرهابية استعادة توازنها واستغلال التطبيقات الإلكترونية للترويج لأفكارها المتطرفة، واستقطاب عناصر جديدة، وتدريبهم لتنفيذ العمليات الإرهابية بأسلوب ما يسمى بـ(الذئاب المنفردة)، وهو ما ظهر جليًا من خلال إقرار مجلس وزراء الداخلية العربلخطة جديدة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، في استجابة لدعوة وزير الداخلية.

وحذر اللواء توفيق من تزايد مخاطر الجريمة المنظمة بأنماطها المختلفة، وتداعياتها على الأمن العربي، ولاسيما تصاعد محاولات إغراق الدول العربية بالمواد المخدرة، وهو ما استجاب له أيضًا البيان الختامي، إنشاء فريق عمل لتبادل المعلومات بشكل فوري حول المخدراتوالمؤثرات العقلية.

كما توافق مجلس وزراء الداخلية العرب مع ما أكده اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حول أهمية مواصلة التعاون العربي في مواجهة التهديدات السيبرانية والتصدي للاستغلال غير المشروع لشبكة الإنترنت، والحيلولة دون توظيفها من جانب العناصر والعصابات الإجرامية لصالح أنشطتها وتحركاتها، وكذا التصدي الحاسم للظواهر الإجرامية المستحدثة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة؛ حيث أكدوا ضرورة تعزيز الجهود في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية.

وتابع وزراء الداخلية العرب بشدة ما استعرضه اللواء محمود توفيق من جهود لوزارة الداخلية في مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها؛ للاستفادة من التجربة الأمنية المصرية الرائدة في مختلف مجالات المكافحة، ومن بينها مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والأمن السيبراني، وما اتخذته مصر من تدابير ساهمت في استكمال الخطوات الطموحة للدولة المصرية في برامج التحول الرقمي، وكذلك البرنامج التدريبي المتكامل الذي أعدته الداخلية المصرية للارتقاء بالعنصر البشري في المنظومة الأمنية.

كما أعرب المشاركون، خلال الجلسات الثنائية التي تلت المؤتمر، عن إعجابهم بخطة وزارة الداخلية في مجال الإرتقاء بمعايير حقوق الإنسان بالمؤسسات العقابية، والتي تعتمد على الإحلال التدريجي للسجون التقليدية، بمراكز إصلاح وتأهيل متطورة ومجهزة وفقا لأعلى المعاييروالمقاييس الدولية، وهي الخطة التي لاقت نجاحًا كبيرًا، انعكس في إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم سلوكيًا ومهنيًا، بما ساهم فىدمجهم بالمجتمع كأفراد صالحين.

وفي السياق ذاته، حرص العديد من وزراء الداخلية العرب، على تأكيد المشاركة في ورشة العمل الافتراضية التي كشف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق عن تنظيمها خلال شهر مايو القادم، حول (الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة العربية وأثره في دعم الصورة الذهنية تجاه رجل الشرطة)؛ وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية المصرية على تفعيل التعاون الأمني العربي، بالتعاون مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام بالقاهرة، علمًا بأن الوزارة كانت قد استضافت المؤتمر الثامن للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، وتعتزم استضافة نسخته التاسعة خلال شهر سبتمبر القادم، وكذا إطلاق النسخة الثانية للمسابقة البحثية للكوادر العربية الشرطية في مجال حقوق الإنسان لعام 2023، والمساهمة في تنظيم ورشة عمل حول تطوير السياسة العقابية وفقًا للمعايير الدولية الحقوقية.

وكان مجلس وزراء الداخلية العرب قد اجتمع اليوم بتونس في دورته الأربعين، في أجواء مفعمة بالمحبة والود والإخاء، تسودها روح العزم على مواصلة تحقيق المكاسب الأمنية، والذود عن حِمى الوطن العربي، وضمان حقوق المواطنين والتصدي للمخاطر التي تهدد أمنهم وسلامتهم، والوقوف مع القضايا العادلة.

وعقد اجتماع اليوم تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد، وافتتحه وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، بحضور وزير الداخليةالسعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان.

وشارك في الدورة وزراء الداخلية العرب، وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.