مؤتمر يوصي بأهمية استخدام تكنولوجيا المسح ثلاثي الأبعاد في ترميم الآثار والتراث

• مؤتمر مركز الدراسات البردية والنقوش جامعة عين شمس: أصول «المجاي» بمدينة قفط المصرية من شعوب اليمن



اختممت فاعليات المؤتمر الدولي العاشر لمركز الدراسات البردية والنقوش "آثار وتراث مدن وقرى مصر العليا"، والذي عرض فيه حوالى ٣٥ بحثًا عند مدن وقرى الصعيد والتنمية المستدامة للمناطق الأثرية والسياحية في الصعيد، خاصة مصر العليا.

جاء ذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحسام طنطاوي عميد الكلية، وأحمد الشوكي وكيل كلية الآثار للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم إيمان نصير مدير مركز الدراسات البردية والنقوش، ورشا المفتش.

شارك في المؤتمر حضوريًّا وعن بعد باحثون من الدول العربية من الأردن والجزائر، وأقيم على هامش المؤتمر جناح خاص لإصدارات المركز، كما يقام على هامش المؤتمر ورشة عمل عن صناعة الورق من نبات البردي.

وأوصى المؤتمر بضرورة تنقيح وتعريف المصطلحات المعمارية والفنية بالاستعانة بالوثائق والمصادر الأصلية، وأهمية استخدام تكنولوجيا المسح ثلاثي الأبعاد في ترميم الآثار والتراث، ودور تقنيات الواقع الممتد لنشر التراث الثقافي لمختلف عصور مصر، وأهمية منطقة أبيدوس وضرورة التركيز عليها في المجال الأثري وإدارة المواقع الأثرية.

كما أوضح أن "المجاي" قد يكون أصلها من شعوب اليمن المتسوطنة بداخل مصر في الصحراء الشرقية "مدينة قفط"، وأهمية الحفائر في إلقاء الضوء على آثار وتراث مدن وقرى مصر العليا، وتحديث الخريطة الأثرية المصرية لكي تضم جميع المواقع والمباني الأثرية المصرية في العصور المختلفة، وضرورة التواصل بين الأثريين المتخصصين وجامعة ستارسبورج المهتمة بنشر السجلات المالية من إقليم الأشمونين بما يفيد الباحثين، وخضوع القطع الأثرية للترميم المستدام نتيجة تأثرها بالتغيرات المناخية.