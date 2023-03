عثرت فرق الإنقاذ على حصان على قيد الحياة، تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة أديامان التركية، بعد 21 يوما من الزلازل المدمرة التي هزت البلاد، بحسب موقع قناة "الحرة".

ويُظهر مقطع فيديو نُشر على تويتر، كيف تمكنت فرق الإنقاذ من تحرير الحصان بعد عدة ساعات من العمل المضني.

ونشر المقطع أول مرة، رائد الأعمال التركي تانسو يجين، وانتشر منذ ذلك الحين، حيث حصد 4.5 مليون مشاهدة، بحلول ظهر الأربعاء.

وكتب رجل الأعمال المعروف في تركيا في تعليقه على المقطع: "مذهل.. مذهل.. مذهل".

وحظى المنشور بتعليقات عديدة من مختلف المغردين عبر العالم.

Amazing amazing amazing



In Adiyaman, a horse found alive in the rubble of a building 21 days after the earthquake was rescued by the teams👏👏👏#earthquake #horse #turkey #adiyaman pic.twitter.com/XSFAQjbKYX