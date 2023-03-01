عثرت فرق الإنقاذ على حصان على قيد الحياة، تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة أديامان التركية، بعد 21 يوما من الزلازل المدمرة التي هزت البلاد، بحسب موقع قناة "الحرة".
ويُظهر مقطع فيديو نُشر على تويتر، كيف تمكنت فرق الإنقاذ من تحرير الحصان بعد عدة ساعات من العمل المضني.
ونشر المقطع أول مرة، رائد الأعمال التركي تانسو يجين، وانتشر منذ ذلك الحين، حيث حصد 4.5 مليون مشاهدة، بحلول ظهر الأربعاء.
وكتب رجل الأعمال المعروف في تركيا في تعليقه على المقطع: "مذهل.. مذهل.. مذهل".
وحظى المنشور بتعليقات عديدة من مختلف المغردين عبر العالم.
وكتب أحدهم متسائلا عن عدد الحيوانات الأخرى التي لا تزال بحاجة إلى المساعدة، وهي تعاني تحت الأنقاض.
وتشير تقارير إعلامية متطابقة، إلى أن الحصان، حوصر تحت أنقاض مبنى منهار منذ الزلزال المدمر في فبراير. ويبدو أنه عاش 21 يوما بدون طعام أو ماء.
وتساءل البعض على تويتر عما إذا كان من الممكن أن يبقى الحصان على قيد الحياة لفترة طويلة من دون ماء.
وفسر آخرون استطاعته البقاء على قيد الحياة بكون المنطقة شهدت تساقط الأمطار بعد الزلزال بوقت قصير "وهو مصدر محتمل للمياه بالنسبة للحصان" وفق تعبير أحدهم.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إلى أن عدد القتلى فاق 45 ألفا مع توقع استمرار العدد في الارتفاع.
ويواصل ما يقرب من 240 ألف من عمال الإنقاذ جهودهم في المناطق الأكثر تضررا في البلاد، ومع ذلك، لم ترد أي أخبار عن إنقاذ ناجين خلال الأيام العديدة الماضية.
لم يتم تقديم أية تحديثات على حالة الحصان بعد الإنقاذ.