عثرت فرق الإنقاذ على حصان على قيد الحياة، تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة أديامان التركية، بعد 21 يوما من الزلازل المدمرة التي هزت البلاد، بحسب موقع قناة "الحرة".

ويُظهر مقطع فيديو نُشر على تويتر، كيف تمكنت فرق الإنقاذ من تحرير الحصان بعد عدة ساعات من العمل المضني.

ونشر المقطع أول مرة، رائد الأعمال التركي تانسو يجين، وانتشر منذ ذلك الحين، حيث حصد 4.5 مليون مشاهدة، بحلول ظهر الأربعاء.

وكتب رجل الأعمال المعروف في تركيا في تعليقه على المقطع: "مذهل.. مذهل.. مذهل".

وحظى المنشور بتعليقات عديدة من مختلف المغردين عبر العالم.

Amazing amazing amazing



In Adiyaman, a horse found alive in the rubble of a building 21 days after the earthquake was rescued by the teams👏👏👏#earthquake #horse #turkey #adiyaman pic.twitter.com/XSFAQjbKYX — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) February 27, 2023

وكتب أحدهم متسائلا عن عدد الحيوانات الأخرى التي لا تزال بحاجة إلى المساعدة، وهي تعاني تحت الأنقاض.

وتشير تقارير إعلامية متطابقة، إلى أن الحصان، حوصر تحت أنقاض مبنى منهار منذ الزلزال المدمر في فبراير. ويبدو أنه عاش 21 يوما بدون طعام أو ماء.

وتساءل البعض على تويتر عما إذا كان من الممكن أن يبقى الحصان على قيد الحياة لفترة طويلة من دون ماء.

وفسر آخرون استطاعته البقاء على قيد الحياة بكون المنطقة شهدت تساقط الأمطار بعد الزلزال بوقت قصير "وهو مصدر محتمل للمياه بالنسبة للحصان" وفق تعبير أحدهم.

Amazing amazing amazing



In Adiyaman, a horse found alive in the rubble of a building 21 days after the earthquake was rescued by the teams👏👏👏#earthquake #horse #turkey #adiyaman pic.twitter.com/XSFAQjbKYX — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) February 27, 2023

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إلى أن عدد القتلى فاق 45 ألفا مع توقع استمرار العدد في الارتفاع.

ويواصل ما يقرب من 240 ألف من عمال الإنقاذ جهودهم في المناطق الأكثر تضررا في البلاد، ومع ذلك، لم ترد أي أخبار عن إنقاذ ناجين خلال الأيام العديدة الماضية.

لم يتم تقديم أية تحديثات على حالة الحصان بعد الإنقاذ.