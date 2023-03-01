بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية، مُمثلةً في (مركز ترخيص وتدريب العاملين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن) دورة تدريبية، تُعد هي الأولى من نوعها التي تقام خارج المملكة؛ لتدريب وتأهيل قائدي مجموعات الحجاج من بلادهم قبل موسم الحج للعام الجاري 1444هـ - 2023.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء، أن الدورة التدريبية بدأت أولى برامجها في ماليزيا؛ بهدف رفع جودة الخدمات المُقدمة للحجاج وتسهيل رحلتهم وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية؛ تحقيقًا لمستهدفات برامج "رؤية السعودية 2030".. حيث تهتم الدورة بتدريب قائدي مجموعات الحجاج، مشيرة إلى أنه سيتم عقد العديد من الدورات في عدد من الدول الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وأشارت (واس) إلى أن البرنامج يأتي برعاية وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، على هامش زيارة رسمية يقوم بها لمملكة ماليزيا في وفد مكون من عدة جهات حكومية ومن ممثلي القطاع الخاص في المملكة، لافتا إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن شرحًا مفصلًا لرحلة الحاج من بداية مغادرته بلاده، مرورًا بكافة المرافق (قبل وأثناء وبعد تأدية نسك الحج) والمهارات الحياتية أثناء أداء النسك، كما يُقدم البرنامج توعية شاملة حول كل ما يتعلق بأداء مناسك الحج، بالإضافة إلى مهارات التفويج وإدارة الحشود البشرية في الحج.

يُذكر أن مركز ترخيص وتدريب العاملين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن يستهدف التكامل مع كافة الجهات العاملة في الحج والعمرة، من داخل المملكة وخارجها؛ لمواكبة التطور في آليات العمل وأساليب تطبيقها من خلال تنمية وتطوير القدرات البشرية التي تقوم بخدمة ضيوف الرحمن بشكل مباشر؛ بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين من خدمات إدارية وميدانية، وتقديم أفضل البرامج التدريبية لإكساب المتدربين المهارات والسلوكيات اللازمة، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.