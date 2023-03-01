السجن 10 أعوام لمتهم بحيازة هيروين في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت محمد علي عامر، الثلاثاء، "ن.ع.خ"، سائق مركبة "توكتوك"، بالسجن لمدة 10 أعوام، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 26547 لسنة 2022 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث والمراقبة الشخصية للمتهم أن عملية الضبط جرت عقب ورود اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية للشرطة، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، وأبصرته مستقلًا دراجة نارية، فتم ضبطه والتحفظ على الدراجة النارية، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعة لمخدر الهيروين، وبفحصه ذاتيًا عثر بحوزته على، هاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبتقنين الإجراءات، واقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، وأنه كان على موعد لتسليمها إلى أحد عملائه، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وأوضحت التحقيقات أن تقرير المعمل الكيميائي أثبت أن القطعة التي كانت بحوزة المتهم هي لجوهر مخدر الهيروين، وتزن 221.26 جراما، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أيمن بديع لبيب، وطارق حسين الصيرفي، وشريف السيد جبر، وسكرتير المحكمة، محمد أحمد البغدادي.